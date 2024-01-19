IEA、OPEC看衰需求 油價變臉

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布蘭特原油期貨走勢

國際能源總署（IEA）18日發表最新月報，預期今年全球石油需求增長將較去年縮減逾100萬桶，加上石油輸出國組織（OPEC）前一天月報展望顯示，明年需求將低於今年，即使中東局勢刺激油價走高，市場憂慮需求走疲令國際油價盤中翻跌。

紐約西德州每桶小跌0.2％報72.40美元，倫敦布蘭特小跌0.3％報77.60美元。

IEA月報預期今年全球平均每天石油需求增長量，雖然從去年230萬桶縮小至120萬桶，但高於其原先估值110萬桶，讓每天需求均量達1億零300萬桶。

去年第四季每天需求增長均量，從第三季的280萬桶縮小至170萬桶，主要受中國旅遊需求持續放緩有關。但今年全球需求增長裡，近60％來自中國石化業擴張。

油價從去年9月高點開始一路下跌，即使接下來在10月初爆發以巴衝突和OPEC減產，但截至目前為止西德州仍累跌逾20％，布蘭特累跌約17％。

儘管如此，IEA指目前兩大期油每桶報價，已較去年12月中低點回升約4美元，主因是元旦以來葉門武裝團體青年運動持續攻擊紅海商船，令投資人意識到中東局勢持續惡化，可能影響到中東地區的石油供應。

雖然商船在紅海遭攻擊不會直接衝擊中東的石油與天然氣生產，但IEA認為中東能源主要經蘇伊士運河向歐洲等地區輸出，否則要繞遠路來運輸。因此能源供應中斷風險仍然很高，並增加運輸成本和保險費用。

IEA認為不計算供應可能中斷因素，今年石油供應狀況良好。雖然產油聯盟OPEC＋供應管理政策，可能令年初以來油市小幅供應量不足，但只要OPEC＋第二季縮小額外自願減產要求，加上非OPEC＋產量強勁增長，油市將供應過剩。

IEA預期非OPEC＋讓今年全球每天石油供應量增加150萬桶至1億零350萬桶，這超過IEA需求量預測。

OPEC預估今年全球經濟成長2.6％，明年擴大至2.8％，理由是通膨持續放緩而刺激經濟成長。雖然其維持今年全球每天石油需求增長均量預測220萬桶不變，但明年將縮小至180萬桶。