比亞迪搶攻東南亞 印尼設廠

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中國新能源汽車龍頭比亞迪（BYD）近年積極布局海外市場，擴大產銷動能，其中又以對東南亞地區最為積極。18日傳出，比亞迪在印尼推出三款電動車，並在當地投資13億美元建造一座產能15萬輛汽車的工廠，該項投資成為比亞迪在東南亞重要布局。

綜合外媒18日報導，2024年比亞迪加速布局海外市場，除了在印尼市場推出包括Dolphin、Seal和Atto三款電動車之外，印尼經濟部長艾爾朗加（Airlangga Hartarto）並透露，比亞迪將在當地投資13億美元，建造一座生產電動車及電池的工廠，產能為15萬輛汽車，藉此擴大在印尼的市占率。

數據顯示，2023年比亞迪累計銷量為302.44萬輛，年增62.3％，超額完成此前制定的2023年全年銷售300萬輛新能源汽車的目標。其中，比亞迪還在2023年第四季超越特斯拉（Tesla），成為全球銷售最佳的純電動車業者。亮眼成績的背後，與比亞迪積極投向海外布局有關，特別是針對電動車領域。

當前比亞迪在亞洲、歐洲與南美洲均有重要投資合作項目，但著力最深且銷售成績最好的當屬東南亞地區，目前在當地每四輛電動車至少有一輛是比亞迪的。

比亞迪的汽車產品除了具有性能與價格低廉優勢外，還與東南亞各國的大企業合作，得以迅速摸熟當地市場。譬如，比亞迪的當地合作夥伴，在馬來西亞和新加坡地區有Sime Darby（森那美）集團、印尼有Bakrie & Brothers、菲律賓則是Ayala，以及泰國的Rever Automotive。

然而，比亞迪也有踢到鐵板的時候。在中國與印度雙邊關係欠佳下，2023年年中，印度監管部門以中企在印度投資涉及國家安全為由，拒絕了比亞迪與印度Megha工程公司合資在印度建設10億美元的電動車工廠。