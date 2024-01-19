支援TikTok海外業務 字節跳動研發中心 進軍加澳

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短影音社群抖音（TikTok）風潮席捲全球，母企字節跳動持續擴大海外版圖。消息指出，該公司正在加拿大、澳洲等地籌建研發中心，並陸續將相關人員轉調海外，預計研發中心未來將投入抖音海外版TikTok、影片編輯工具CapCut以及社群軟體Lemon8等海外業務的研發。

綜合陸媒報導，字節跳動新設立的海外研發中心，近半年來已有部分投入試營運，公司計劃以當地招募為主，並輔以少量外派的方式籌建相關研發中心。其中，字節跳動已從美國、中國、新加坡等地選派少量工程師參與籌建，從中國派出至加拿大和澳洲的人員約有120人，赴當地參與產品、研發和營運作業。

為因應近年字節跳動海外業務飛速發展，截至目前，已擁有超過11萬名員工，分布在全球120多個城市，並在4個國家、15座城市設有研發中心。科創板日報引述內部人員表示，字節跳動為發展海外市場，以往就會從中國抽調員工派駐，近期則是加大海外轉職需求。

界面新聞引述消息人士透露，抖音旗下部分員工自2023年11月起，陸續收到轉職海外工作的通知，部門涵蓋前後端開發、數據和演算法等，而工作地點包括新加坡、澳洲、加拿大和美國。

消息指出，接受轉調海外任職的員工，將獲得比中國本地多1倍的薪酬待遇，以及兩年租房補貼。此外，不接受外派的人員雖暫時未被要求強制離職，但在中國當地工作職缺已大幅縮減。

員工反應方面，內部人員表示，TikTok部分部門有相當大比例人員已經自願轉職到海外工作，另有部分員工因個人或家庭等因素拒絕。