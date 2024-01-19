鋁礦產量續跌 美鋁看淡今年

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美鋁近一年股價走勢

美鋁（Alcoa）17日盤後公布上季（去年12月底止）業績與財測，儘管預警今年鋁礦產量續跌將衝擊營收，但上季虧損縮小，表現優於華爾街預期，帶動公司股價在18日早盤跳空開高大漲逾4％。

美鋁上季財報優於預期激勵股價在17日盤後上漲2％，18日早盤開高至28.41美元。截至17日收盤為止的12個月內，美鋁股價重挫50％，同一期間標普500指數上漲19％。

美鋁上季營收年減3.7％至26億美元，每股虧損0.56美元，小於前一年同期的0.70美元虧損。華爾街原先預期美鋁上季每股虧損0.84美元，但實際結果優於預期。

過去12個月來美鋁股價每況愈下，主要是因為大環境不景氣打擊國際商品行情，造成鋁價在過去12個月內下跌15％。

美鋁執行長歐普林格（William Oplinger）表示：「我們在上季克服了許多難關，除了西澳鋁土礦場開發案獲得政府許可之外，公司持續改善全球資產組合也讓營運漸入佳境。」他預期未來美鋁將繼續藉由各項措施改善獲利。

眼前美鋁的當務之急是設法提升鋁礦產量。美鋁去年減產導致鋁土產量下滑13％至1,090萬噸，再加上澳洲精煉廠進料的鋁土純度變低，導致去年美鋁鋁礦出貨量下滑3％至250萬噸。

更糟的是，美鋁預期今年產量進一步下滑，估計今年鋁土產量降至990萬噸，鋁礦出貨量恐怕只有230萬噸。

美鋁先前連續4季財報發表後都造成股價下跌，不少分析師認為這回也不例外。瑞銀分析師伍德沃斯（Curt Woodworth）將美鋁股票評等設在「賣出」，目標價設在29美元。17日收盤美鋁股價下跌2.5％至27.18美元。

追蹤美鋁的華爾街分析師當中，僅有27％將美鋁股票評等設在「買進」。相較之下，標普500指數其他上市公司的「買進」評等比重平均在55％。華爾街對美鋁設定的目標價平均值在31美元。