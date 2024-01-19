現代＋起亞 躍居美電動車二哥

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電動車市場競爭趨於白熱化，但韓國現代汽車集團（Hyundai）與子公司起亞（Kia）憑藉多樣款式與實惠價格，在美國打下一片天、擊敗其他傳統汽車大廠。2023年兩家公司電動車合計銷量躍居第二位，僅次於該領域龍頭特斯拉。

儘管特斯拉依然牢牢把持美國電動車市場，2023年銷量在整體的比重高達55％，但隨著新競爭對手出現，該公司市占率近年來持續下滑。

其中，現代（包括豪華車品牌Genesis在內）與起亞已成為特斯拉最大勁敵，去年合計銷量約佔整體的8％。雖然與特斯拉仍有一大段距離，但已將通用在內的傳統車廠甩在後頭。

現代與起亞目前在美銷售9款電動車，從現代Kona（起始價格3.2萬美元）到起亞七人座休旅車EV9（5.5萬美元）等，滿足各種不同族群需求。相較之下，特斯特電動車款式僅有五種，最便宜價格3.9萬美元起跳。

電動車款式選擇較多，有助於現代與起亞取得市場優勢，將他們的客戶群從早期採用者擴展至大眾買家。兩家公司也銷售各式混合動力車與插電式混合動力車，吸引尋找燃油車替代品的潛在買家。

現代與起亞未來幾年將推出更多電動車款，包括更大型的休旅車與更便宜的款式。分析師表示，兩家車廠2024年將推出更多車款與更激進定價，試圖鞏固或擴大對於非特斯拉陣營的領先優勢。

這與十年前形成強烈對比，現代與起亞當時在汽車業處於劣勢，兩家公司生產的汽車價格雖便宜，但外觀與品質都遭到消費者嫌棄。但近年來，他們的形象發生變化，特別是電動車銷量起飛後。

2017年，受特斯拉推出Model 3的刺激，現代與起亞宣示將推出一系列全新設計的電動車。換言之，他們比起其他傳統車商更早投入電動車研發。

此外，現代與起亞的高層主管十分重視電動車轉型，認為這是重塑自家品牌形象與爭取更富裕客戶的絕佳機會。