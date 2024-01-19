為AI讓路 谷歌CEO預告大砍人

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繼上周Alphabet裁員逾1,000人之後，據聞這家科技巨擘即將再度精簡人力，受影響部門甚至包括熱門視訊平台YouTube。谷歌（Google）執行長皮查（Sundar Pichai）在備忘錄向員工坦言，今年須削減更多人力，轉移投資至人工智慧（AI）等領域。

2024年伊始，多家科技業者相繼宣布裁員，谷歌之外，電商巨擘亞馬遜（Amazon）也宣布裁撤數百人。數據追蹤網站Layoffs.fyi資料顯示，2024年開年迄今，科技公司總計已裁員超過7,500人，市場人士認為，科技業人力重新配置，減少某些領域的資源，集中火力更多投入發展AI領域。

美財經媒體CNBC報導，谷歌員工17日晚間收到一封內部備忘錄，皮查向員工表示，「我們擁有遠大的目標，今年將會投資重大的優先項目。公司領導層預備在本周分享今年的AI計畫，並將公布2024年的目標與關鍵成果（OKR）。」

這家Alphabet旗下企業將展開更多裁員。皮查指出，「現實的情況是，為了擁有這些投資的能力，我們必須做出艱難的決定」。他提到一些團隊將削減職位，包括部分領域「減少企業層級、簡化執行面以及提振效率」。

另據《紐約時報》報導，谷歌將在YouTube平台削減100名人力。根據所取得的內部電子郵件，該公司已經通知被裁員的員工，範圍涉及YouTube營運和創作者管理團隊。

YouTube為全球最受歡迎的視訊服務商，消息人士透露，截至16日止，該平台員工數達7,173人。

皮查在備忘錄裡提到，「坦白說，一些團隊將持續作出資源配置的決定」，但此波裁員不會達到去年的規模，「也不會涉及每個團隊」。

谷歌去年1月起曾展開大規模裁員行動，當時宣布裁撤約1.2萬名員工，約占全職人力的6％左右，當時谷歌也取消一些員工福利。