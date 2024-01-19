鋰價市況不佳 雅保裁員、縮減投資

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為因應鋰價持續下滑，全球最大鋰礦商雅保（Albemarle）17日宣布推動撙節成本方案，除了進行裁員，並推遲美國大型鋰精煉廠的資本支出。

Albemarle股價當日美股開盤跳空大跌近3％，終場重挫4.17％報120.70美元，市值在過去一年內攔腰砍半，縮水至141.65億美元。

鋰為電動車電池關鍵材料，近來全球市場供過於求，因此拖累價格。據研究機構之追蹤價格顯示，鋰價僅在過去一個月內就暴跌近11％，過去一年來更是跳水81％。

Albemarle為特斯拉（Tesla）和其他汽車製造商供貨，以市場定價的長期合約出售其大部分的鋰礦。其去年11月曾表示，鋰價的疲軟將拖累2023年營收。儘管公司高層將鋰價波動描述為「道路顛簸」，然而並不會削弱強勁需求的長期預期。

此外，Albemarle計劃推遲美國南卡羅萊納州一項大型鋰精煉項目的支出，該項目預計將成為全球最大規模的電池金屬加工廠。其他位於中國和澳洲幾座鋰精煉廠已接近完工，Albemarle將優先考慮重新開放其北卡羅萊納州鋰礦區的運作。

至於裁員部分並未透露具體規模。Albemarle旗下鋰礦產地之一的智利阿塔卡馬鹽湖先前發生抗議事件，一周後該公司便發布預算刪減計畫，預計將年省9,500萬美元，明年則將省下5,000萬美元。

另一方面，Albemarle同日宣布將出售澳洲Liontown Resources的持股，先前澳洲首富萊茵哈特（Gina Rinehart）出手，阻止這起鋰業最大併購案。