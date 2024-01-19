上月占比續排第四大 人民幣全球支付份額 回落至4.14％

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環球銀行金融電訊協會（SWIFT）18日公布，去年12月人民幣在全球支付占比為4.14％，雖較上一月回落0.47個百分點，但仍為歷史次高，續排行全球第四大支付貨幣。美元、歐元及英鎊分別為前三大支付貨幣。

去年12月美元在全球支付占比由前月的47.08％，上升至47.54％。歐元占比由前月的22.95％，下降至22.41％，再創紀錄新低。英鎊占比由前月的7.15％，下降至6.92％。第五大貨幣日圓自3.41％，上升至3.83％。

撇除歐元區內支付，人民幣在國際支付占比為2.86％，較11月減少0.29個百分點，排名被加元超越排在第六位。SWIFT表示，12月人民幣在國際間支付金額相比11月減少11.94％，而同期全球支付價值總體跌1.94％。

另以全球貿易融資貨幣角色看，人民幣在12月貿易融資市場占比5.07％，較10月下跌0.63個百分點，重新被歐元超越排在第三位，美元占比降1.13個百分點至82.84％，續為占比最大貨幣，歐元占比急升1.74個百分點至7.35％。

人民幣的使用占比從2010年的不到0.1％穩步上升。去年11月在全球的支付占比較10月大幅上升1.01個百分點4.61％，創人民幣占比的最高紀錄，同時超越日圓，自2022年1月以來再度重回國際第四大支付貨幣。

香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所所長莊太量表示，11月人民幣交易占比上升，主要是出口增加及市場對人民幣信心上升，中國出口現主要由電動車帶動。新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin則表示，人民幣支付的加速反映地緣政治局勢、貿易流動趨勢和長期趨勢。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華日前分析，中國與「一帶一路」國家貿易發展迅速，通過簽署雙邊貨幣互換協議等，便利跨境結算支付，節約匯兌成本，降低了匯率波動潛在風險。