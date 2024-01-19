防關鍵技術產品輸向中俄 美商務部：違規企業祭重罰

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美歐國家今年或再提升力度限制半導體輸入中國。美商務部官員表示，將加大力度重罰企業違規繞道、供給關鍵技術產品給中俄國家，未來高額罰款案例勢必增加。

華爾街日報報導，美國商務部出口執法助理部長阿克斯羅德（Matthew S. Axelrod）美東時間16日表示，商務部未來將採取嚴懲的態度，讓企業重視出口管制法規，懲罰力度可能逼近海外賄賂。

阿克斯羅德表示，去年希捷科技（Seagate）案例是一個執法轉捩點，未來高額懲罰的案件預計會越來越多。希捷因違反出口管制，出售742萬顆硬碟給華為，去年遭商務部重罰3億美元，為該部門罰鍰規模新高。

阿克斯羅德表示，商務部緊盯企業違規輸出產品給中國、俄羅斯、伊朗國家等事宜，將加強完善對於企業主動回報的規範，預計相關措施能讓商務部有更多精力來應對更嚴重的違法違規行為。

另一方面，中國晶片今年可能還將面對更嚴峻的晶片禁令，CNBC引述TechInsights副主席兼資深研究員哈奇森（Dan Hutcheson）表示，目前美國有大批鷹派人士非常擔憂中國軍事力量，基於當前針鋒相對的背景，美國與荷蘭今年很可能再次加大對中國晶片的限制措施。

Futurum Research首席分析師紐曼（Daniel Newman）表示，隨著美國大選逼近、台海危機仍凶險，如果說美國會調整半導體政策，只會朝加大限制的方向轉變。「晶片戰爭」作者米勒表示，美國政府此前已表態，將定期更新出口管制措施，以防堵任何漏洞。