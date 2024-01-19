正崴旗下昆山富港 員工放長假

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台商蘋鏈業者、由台灣企業家郭台強經營的正崴集團旗下富港電子（昆山），近日傳因經營困難，安排部分員工放假約半年，相關員工每月僅能獲得人民幣（下同）1,800元最低保障生活費。消息傳出受到兩岸業界關注。

正崴18日對此表示，富港電子（昆山）近期正在進行組織整併，內部擬將該廠部分人力移轉到華南地區，以精進營運效益，或許因而產生誤解。正崴強調，並無外傳的經營困難情事，經查證，富港電子（昆山）2023年營收並未出現衰退，甚至微幅成長。

綜合港媒18日報導，近日網路流傳由「富港電子（昆山）有限公司通訊元件事業處」的公告顯示，受到歐美市場大環境影響，2023年該公司實際營收較前一年下跌達52％，預計今年會比2023年再跌34％。決定1月17日由單位告知需要停工放假的員工，並於19日起安排停工放假。

公告指出，按照江蘇省相關法規，富港電子（昆山）會在1月發放完整全薪，但2月起將按江蘇省最低薪資2,280元的80％發放最低生活費，至2024年7月31日止。這意味著該廠部分員工需放假半年，期間僅獲每月約1,800元的最低保障生活費。

昆山台商透露，由於錦溪當地，還有大陸官方與蘋果近年積極扶持的本土電子代工大廠立訊精密，在沿海地區勞工荒背景下，立訊頻頻以更高薪資招工搶人，富港（昆山）的工程部人員也被挖角，加上近年中美貿易戰與疫情期間大陸封控政策，正崴陸續將富港（昆山）產能轉移到徐州與江西省，該廠員工數從3萬人銳減到約5千人。