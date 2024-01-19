調升至4.6％ 陸今年GDP增長預期 瑞銀上修

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考量經濟活動回暖，瑞銀證券18日上調大陸2024年經濟增長預測，調升0.2個百分點至4.6％，並預計未來政策支持有望溫和加碼，或將降準最多2碼。摩根資產管理則表示，大陸經濟復甦仍面臨房市、消費信心疲軟等挑戰，但經濟數據略有改善，當更強而有力的刺激出現時，有望為陸股注入上升動力。

綜合外媒報導，瑞銀預計，未來數月大陸房地產活動和房地產市場有望逐漸在低位站穩，經濟活動和勞動力市場亦有望持續復甦，消費應可溫和回升。另隨著全球科技週期反彈，出口增速料溫和改善。

瑞銀並預測，大陸房地產政策或再放寬，包括增加對開發商的信貸支持等。貨幣政策方面，預計中期借貸便利（MLF）利率將調降10至20個基本點，存款準備金率調降25至50個基本點，並使用其他流動性工具，配合財政擴張。

瑞銀預計，今年大陸將會把財政赤字率設定為3.5％至3.8％，提高地方政府專項債券新增限額，並再發行新一批地方政府特殊再融資債券。

摩根資產管理環球市場策略師朱超平指出，大陸GDP增速於去年第四季觸底，月度經濟指標也顯示整體需求穩定，但經濟復甦仍面臨一些挑戰，包括家庭和私人企業信心依然疲軟、房地產市場活動下降等，因此更強而有力的財政刺激對於支持增長和市場信心至關重要。

朱超平認為，投資者可能需要保持耐心，等待更明確的政策訊號。預期3月初舉行的大陸兩會（全國人大和政協會議）可能會提供更多有關刺激政策的細節，並成為股市的催化劑。