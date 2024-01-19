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2023年前11月高資產客戶財管業務情形

國銀富豪財管大戰2024年更白熱化，至少三家銀行將進入財管2.0戰局，1月由元大銀行打頭陣開辦，華南銀行預計上半年加入，另有一家遞件申請中。元大銀18日表示，初期設定人才培育及發展自製產品能力兩大目標，預計3月就會推出財管2.0產品，目標晉身財管2.0前五大。

財管2.0即針對財力1億元以上高淨值客戶量身打造的理財服務，金管會已核准11家國銀承作財管2.0，已開辦九家包括兆豐、上海、中信、第一、合庫、國泰世華、瑞銀、玉山及北富銀，今年將有元大及華南銀加入。統計至11月底，銀行財管2.0客戶數共6,836人，總資產管理規模（AUM）8,261億元，前三大為中信銀1,717億元最高，其次兆豐銀1,614億元，第三名合庫銀1,432億元。

元大金控繼旗下元大證券後，元大銀1月2日也正式開辦財管2.0，為兆豐金、國泰金、富邦金以外，第四家有兩張私人銀行執照的金控。目前元大銀億元客戶有數千人，但財管2.0初期策略不在拉高客戶數。

元大銀財管部協理尤秀貞說明，初期設定兩大目標，一是首重人才培訓，目標150人取得專業執照，包括CFT執照、信託規劃師、理財規劃師及財管2.0課程執照，不只投資理財需求，還有財富傳承、家族接班等，元大將建構專家團隊，並與四大會計師事務所合作。

二是加強自製產品能力，首波在3月就會推出新產品，依序是結構性商品及金融債券，也會與較早拿到財管2.0執照的元大證券合作，共同推出結構性商品。

華南銀行去年就獲准開辦財管2.0，預計今年上半年開辦本項業務，已經規劃針對高資產客戶推出專屬財富管理會員等級，透過高端客戶區隔化的尊榮服務以增加客戶黏著度，以更頂級的會員權益以及優先服務提高客戶忠誠度。

觀察其他中大型國銀開辦現況，玉山銀行持續加強結構性產品，已提供多元高資產專屬產品，包括高資產顧客專屬的海外債券，並發行三檔外幣計價結構型金融債券，今年預計1月底由玉山香港分行發行境外結構型商品，將為玉山第四次募集高資產專屬自製產品，發行量達4,550萬美元，其中近8成新戶，且強調會持續豐富多元專屬商品，滿足高資產顧客投資需求。