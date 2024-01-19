外銀：今年投資續聚焦科技

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今年全球投資市場仍是以科技掛帥，據外銀分析，除科技領頭羊的美股，台、日、韓企業盈餘成長同樣受惠科技帶動，其中預估以南韓成長幅度最強勁，甚至去年下半年起經濟略顯疲態的大陸，成長型科技股亦看好，布局區域建議考慮美股及亞股。

渣打集團預期，今年科技類產業的成長將帶動南韓、日本、台灣企業每股盈餘成長，其中以南韓預期成長幅度最為強勁。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，近期投資市場可能還是受到中美科技戰或貿易戰影響而有波動，但AI帶動的相關產品包括雲端、伺服器、數據中心擴增等，及若第二、三季起陸續有AI新產品如筆電、手機的推出，可望刺激消費者信心，抵銷大陸經濟趨緩的風險。

以區域配置來說，第一季仍以美股最為看好，亞股次之，大陸成長型科技類股也看好，日股持中立觀點，但日本有政府支持半導體產業的發展，因產業在全球仍占有領導地位；觀察全球數位化趨勢成長不可逆，科技業仍將帶動各區域市場的經濟成長，建議以成長型的科技類股，搭配收益型的成熟市場公債與投資級債券，及黃金作為分散風險的配置。

滙豐集團認為，大陸經濟正在朝向大眾消費、綠色轉型及技術創新的新格局轉型，AI供應鏈在地化及5.5G部署，將是今年的主軸，但這種結構性轉型需要經歷成長陣痛期，預估今年將趨於穩步復甦，建議以全球相較之下優質且穩健的大型企業為選股指標，較能因應市場不確定性。