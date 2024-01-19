吳東進籲加速新壽增資 救新光

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新光人壽增資議題攻防戰繼續延燒。新光金控名譽董事長吳東進18日受訪，再次呼籲新光金快增資新壽，否則將動搖投資人信心。金管會亦表示，新壽該增資不能一直拖著不增，「公司經營要有誠信，不能換經營團隊就不做」，新壽12月底資本適足率（RBC）若再未達標，將依規定處理。

吳東進說：「世界上沒有一家公司會不希望股東增資」，他推測改革派之所以一直不增資，是因改革派持股比他少、只有5％，若增資會讓「在野股東」持股增加，不利鞏固經營權。

吳東進透露，2023年4月26日他與新光高層到金管會與保險局、銀行局見面，當場承諾增資120億元，但去年6月29日改革派入主後，進度就卡住，改革派雖在7月通過增資70億元，但去年底只增資15億元。去年12月27日董事會再次討論增資案，「在野股東」因勢力單薄，最終是3比11通過找外部財務顧問診斷。

吳東進提出三點呼籲，一是加速增資救新光，近五日外資賣超新光金達10萬張，再不增資，新壽12月底RBC未達到200％，將對股價不利，「增資拉升RBC，股價才能往上走」，且新壽海外投資、資金運用才不會被限制，以低於票面增資，若未來股價漲，股東可獲利，更增加增資意願。

據悉，新壽承諾金管會增資，談及若如期增資70億元，金管會將考量120億元不動產增值利益入淨值，雖不能分配，但可放在保留盈餘項下。吳東進方面打算1月26日金控董事會再次提增資案。

二是呼籲金管會要有更強監管力道，督促新壽增資。三是改革派15日發出的聲明稿，是以法人股東新勝、新光實業、王田毛紡等名義，三家公司代表人都是台新金董事長吳東亮的夫人彭雪芬，吳東進質疑「難道沒有金金分離問題嗎」？

改革派大股東表示，從未反對增資，增資方法多元，新經營團隊會綜合考量最適方式，股東應尊重經營團隊充分了解新壽資金缺口後，努力尋求可確保股東權益及永續經營的方法，再尋求外部顧問，協助進行財務診斷，評估是否有其他可行的自救方案。