日圓貶到何時？ 公股銀：約在夏季

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美元兌日圓近兩日達去年11月底的高點，公股銀行認為，據日本近期發布的核心CPI（消費者物價指數）等數據來看，顯示經濟復甦仍疲軟，日本央行將保持謹慎，短期維持寬鬆可能性較高，至少會到春季結束，也就是說，日圓貶勢最快要到夏季，在此之前買日圓仍相對有利。

公股銀指出，日本東京地區12月核心CPI年增2.1％符合預期，家庭支出連續九個月下降，反映經濟復甦仍疲軟，可能讓日本央行保持謹慎，避免過早退出大規模刺激政策。日本央行季度報告對各地區工資前景保持樂觀，預料在春季薪酬談判明朗前，應會維持當前寬鬆貨幣政策不變，日圓將是欲強不易。

但公股銀表示，美國通膨數據好壞參半，12月CPI為3.4％高於前值，核心CPI為3.9％則持續下滑，PPI月減0.1百分點低於預期，數據並未過多影響降息預期，利率期貨顯示聯準會3月降息機率75％，美日利差有望縮窄，將抑制美元兌日圓上行空間。

根據日本逐月消費活動指數，雖然由於物價上漲，為第四季消費帶來負面影響，但受到疫情期間累積儲蓄的支持，隨薪資成長的預期不斷上升，及政府採取的配套措施，預期內需消費將會緩慢復甦。同時薪資收入方面，製造業表現雖較不佳，但經常性薪資仍成長1.2％，有助於物價上漲，這也有望使3月春鬥談判有較高薪資調幅，這也是日本央行仍要審慎觀察春鬥的結果，確認薪資成長和通膨達成良性循環後，才有可能結束負利率政策。