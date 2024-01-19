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二保險公司踩紅線 挨罰900萬、600萬

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史上首家外商保險因權責不符遭重罰，保險局副局長蔡火炎18日宣布法巴人壽、法巴產險因違反產壽分業經營原則，有五項重大缺失，對法巴人壽處罰鍰900萬元、法巴產險罰鍰600萬元，停止法巴人壽總經理戴朝暉職務6個月、調降資訊部李姓主管每月月薪30％為期6個月，法巴產險總經理調離職務由公司自行議處。

蔡火炎指出，金檢時發現，法巴人壽及法巴產險五大缺失，一是母公司法國巴黎保險控股公司設有「亞太區總經理」，由其指派台灣區總經理一人，負責管理台灣事宜。台灣區總經理對產、壽險業務運作具核決權，負責人及高階主管同時擔任台灣區組織職務，同時具核決壽險及產險業務的權限，不符產、壽分業經營原則，集團亞太區主管只能做績效管理，不能兼任產壽險的業務核決。二是資訊作業委外事項涉及使用雲端服務，未事先取得金管會核准，受託機構把服務升級至「私有雲」應經核准；三對要保人或被保險人須提供的收入或財務證明採取簡化核保，未落實財務核保。

四未經核決主管同意即逕行通知受託機構辦理資訊專案開發，辦理與利害關係人交易的相關評估作業，由台灣區組織主導；五是總務作業委外處理，超逾金管會訂委外事項的範圍，並將檢查報告交付與分公司職務無關者保管。

法巴人壽強調，尊重主管機關決定，並已訂定相關改善措施以符合主管機關期待，目前營運一切正常，保戶權益不受影響。

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