台達砸17億 搶食氫能商機

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氫能概念股逐漸清晰

前進終極潔淨能源，全球電源暨能源解決方案領導廠商台達撒金4,300萬英鎊（折合新台幣約17.62億元）與燃料電池發電及水電解製氫技術領先的英國上市公司Ceres Power Holdings plc（以下簡稱Ceres）的子公司Ceres Power Limited簽約，簽下一紙氫能源電池堆技術移轉及授權合約，雙方也將就此開啟長期合作，劍指2,600億美元的氫能建置市場。

根據研究推估，全球固態氧化物氫燃料電池系統（SOFC, Solid Oxide Fuel Cell）及水電解製氫系統（SOEC, Solid Oxide Electrolysis Cell），在2026～2037年間在全球加總的建置市場高達2,600億美元，另有市調研究指出，全球氫氣需求在2030年預估達到223Mt（百萬噸），並於2050年達到630Mt，將是潔淨能源下個成長重點。為搶占先機，全球許多國家包括美、中、日、歐盟等等政府皆積極投入氫能產業鏈的發展與扶植。

為在全球氫能競賽中拔得頭籌，台達搶先台廠牽起英國上市公司Ceres Power Holdings plc子公司Ceres Power Limited的手，台達指出，未來在Ceres工程服務協助下，台達表示，未來將結合台達電力電子、控制、散熱等關鍵技術，開發完整的SOFC及SOEC，目前已規畫好台達台南廠區預計於2024～2026年完成產品開發及產線建置，並於2026年底開始生產，跟進對台灣及全球的微電網發電、化工、製氨、能源、交通載具、鋼鐵等相關產業，提供高效率燃料電池及水電解製氫解決方案。

此外，在取得關鍵的電池堆技術授權後，台達亦將於台南廠區建立淨零科學實驗室，開發包括氫能源的尖端零碳科技並厚實相關應用領域研發能量。

台達執行長鄭平表示，氫能源有高熱值、低汙染的特性，將在全球淨零排放的轉型中扮演重要的角色，在氫燃料電池方面，具有供電穩定、高效率的優點，除了能完善微電網及分散式電網的建置，在資料中心、半導體產業及精密工業等關鍵設施中的需求也將持續成長；在水電解製氫方面，化工、電力、煉鋼等產業也積極開發以綠氫取代化石原料的製程，以降低碳排。以Ceres領先的固態氧化物電池堆技術加上台達深厚的電力電子及散熱技術，目標開發出高能源轉換效率的燃料電池及水電解製氫系統，進一步完整台達在基礎設施的布局，以科技協助全球減碳的進程。