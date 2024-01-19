佳世達：明基醫院拚赴港上市

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佳世達醫療艦隊航向香港，正式啟動明基醫院香港上市計畫。佳世達18日宣布，為拓展集團醫療服務事業版圖，提升營收與獲利增長，董事會已通過明基醫院香港上市申請案，可望為未來營運加速成長動能。

佳世達董事會通過子公司明基醫院集團股份有限公司（BenQ BM Holding Cayman Corp.，簡稱BBHC）至香港聯合交易所主板申請首次公開發行股票及掛牌上市案，並將提請3月14日第一次股東臨時會決議。根據往例，送件之後，港股流程通常需時三～九個月，還要看審核問詢及屆時市場發行環境決定，順利的話將在下半年掛牌上市。

佳世達指出，明基醫院上市後可透過多元籌資管道募集資金，以充實營運資金、優化財務結構，藉此進一步擴大醫院規模，增加病床數、引進特色醫療團隊及設備等項目，上市交易也可有效提升業界能見度、以吸引優秀人才加入；其有利於增加集團營收及獲利，為股東追求最大利益。

明基醫院旗下目前擁有南京明基醫院、蘇州明基醫院兩家教學中心等級的大型綜合醫院，並投資廣西貴港東暉醫院，是佳世達醫療事業版圖中最大的事業體。由於最能貼近第一線醫、護、病患需求，也是引領集團醫療布局方向的領頭羊。

根據先前提出的規劃，南京明基醫院投入二期建設，預計今年第三季完工啟用，南京院區目前開放1,200床，二期可規劃1,200至1,500床。蘇州院區目前開放1,000床，二期可規劃1,500床，並且在去年擴建醫療研發中心，增加蘇州院區的臨床研究量能。至於2022年投資的廣西貴港醫院，也是三甲醫院，預期今年下半年就可以損益兩平。

目前佳世達集團直間接持股比率約95.02％，BBHC發行上市之新股，股票面額暫訂為每股美金1元，預計發行之新股股數約占BBHC發行後總股本比例10～25％，預計公司對BBHC之持股比例將因此降低9.5～23.75％。惟最終上市之發行數量及降低持股比例，將根據當地法規、資金需求、與中國及香港監管機構的溝通情形及市場情況由BBHC與主辦承銷商確定。