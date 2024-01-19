三星S24來了!電信三雄開放預購

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三星首款AI智慧手機Galaxy S24旗艦系列18日凌晨全球發表後，台灣三星隨即公布在台售價27,900元起，相較上一代S23約上漲1,000～3,000元，1月31日正式開賣，搭配電信三雄門號銷售，S24最低0元。

電信三雄18日開放S24預購，星粉反應熱絡，中華電信率先宣布網路門市限量預購全數額滿，其中頂規旗艦Galaxy S24 Ultra擄獲7成預購量、鈦灰色最受青睞，其次是「鈦黑」與「鈦紫」，大尺寸且內建S Pen的頂規旗艦Galaxy S24 Ultra最受星粉青睞。中華電信針對預購，提供容量免費升級，等同4,000元回饋。

台灣大宣布Galaxy S24系列專案價0元起，老客戶購機價最高折2,000元，VIP續約最高折5,000元，myfone門市舊機換新專案價最高折2,000元。

遠傳18日開放預購，購機享容量免費小升大、現折4,000元，等同申辦遠5G月付1,399元指定方案搭配Galaxy S24 Ultra 512G，最低14,990元，帶走原價47,900元的AI旗艦機。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙表示，三星S23系列銷售量相較前一代有30％正成長，S24也期待能創造30％正成長。Galaxy S24旗艦系列導入諸多Galaxy AI功能，也將於2024年上半年延伸至其它舊機種，包括Galaxy S23旗艦系列、Galaxy S23 FE、Galaxy Z Fold5和Flip5，以及Galaxy Tab S9系列平板。此外不只手機，包括平板、家電、智慧顯示器也都將陸續搭載AI應用。