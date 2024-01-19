重塑PC使用者體驗 美光記憶體新品 問世

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美光日前推出業界首款標準低功耗壓縮附加記憶體模組（LPCAMM2），提供從16GB到64GB的容量選項，使個人電腦（PC）能夠提高效能及能源效率、節省空間並實現模組化。

LPCAMM2是自1997年推出小型雙直列記憶體模組（SODIMMs）以來，首款針對用戶端PC使用的全新顛覆性規格尺寸，美光基於LPDDR5X的LPCAMM2記憶體現已送樣，預計今年上半年將投入生產。

美光將LPDDR5X DRAM整合到全新LPCAMM2規格尺寸中，相較於SODIMM產品，在PCMarkR 10基本工作負載如網頁瀏覽和視訊會議等方面，可降低61％功耗，提升高達71％效能，並節省64％空間。隨著生成式人工智慧（Generative Artificial Intelligence , GAI）在用戶端PC上的應用不斷擴大，記憶體子系統的效能變得至關重要。

LPCAMM2提供的效能，可滿足在PC上處理AI工作負載的需求，並為需要高效能、低功耗解決方案的應用程式提供擴充空間，採用小巧的模組化規格尺寸，首次實現升級成低功耗DRAM，可滿足客戶不斷變化的需求。

美光副總裁暨運算與網路事業部運算產品事業群總經理Praveen Vaidyanathan表示，美光正透過LPCAMM2產品重塑筆記型電腦的使用體驗，LPCAMM2記憶體具備彈性模組化規格尺寸，每瓦效能為同級最佳。

此款創新產品將增強支援AI的筆記型電腦功能，使筆記型電腦的記憶體容量能不斷隨著技術與客戶需求改變而升級。

美光在JEDEC的領導地位及與主要客戶PC OEM廠商和生態系統推動者的合作，有助於設計和研發LPCAMM2規格尺寸。

除產品研發外，尚須測試硬體、測試方法和自動化技術等眾多創新，才能促成LPCAMM2記憶體的推出，並實現高效量產。