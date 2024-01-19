躍企業IT採購項目之冠 資安概念股 後市可期

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IDC及CIO等調查機構指出，2024年企業最不能砍的預算就是資訊安全，這也是企業IT採購項目的最大宗。此一剛性需求，將帶動台灣資安服務廠商業績後續看旺，包括安碁資訊（6690）、零壹（3029）、普鴻（6590）、精誠（6214）、安瑞-KY（3664）及偉康科技（6865）可望受惠。

IDC表示，當詢問資訊長「不能砍的預算項目」，有85％受訪者表示為「資訊安全」。ICO Insight針對資本額一億以上企業的資訊長，詢問2024年度的IT預算規畫，共614份有效問卷。

CIO此份調查報告指出，2024年企業採購項目，前五項均為泛資安產品，其中資安防護居首達75.4％，其次為網路安全62.9％、儲存設備45.5％、系統安全35％、備份系統36.8％，其採購的優先順序，均優於AI方案的25.1％、ESG的21.3％、雲端服務的12.9％，也遠高於IOT及邊緣運算的8.7％。

由此可見，資訊安全已成為企業的剛性需求。企業對資安的需求一直擴大和成長。一方面來自於駭客攻擊手法變化、組織集團化。再者，相關的法令也一直與時俱進，例如，提高個資外洩的罰款金額，主管機關要求上市櫃公司需設置資安長等。加上2023年興起的生成式AI，更讓駭客及詐騙集團的進入門檻降低。

以2023年來說，資安業務為主的廠商均繳出營收歷年新高的成績單，例如，安碁資訊、零壹、精誠、普鴻、偉康等。

展望2024年，安碁資訊計畫將服務對象，從既有的金融及政府部門，再擴展至製造業及微型企業。零壹在資安產品的代理基礎上，再擴展海外市場及鎖定大數據應用。精誠也看好資安為2024年成長主要動能。普鴻則是受惠銀行數位轉型所衍生的資安商機，除了既有核心系統外，今年則看好金融支付融合機伺服器產品在客戶端接受度愈來愈高。偉康科技的數位身份認證解決方案，計畫推廣至生技醫療、半導體等產業。安瑞-KY也將持續擴展印度和日本的市占率。