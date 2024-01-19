鄭武樾：大宗物價今年相對穩

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卜蜂近年營收獲利

物價飆升，市場對金龍年大宗物資行情走向高度關注，卜蜂董事長鄭武樾樂觀2024年價格將相對穩定。鄭武樾18日指出，黃豆、玉米等目前在阿根廷、巴西、美國等種植產能順利，儘管近期有紅海危機推升運費添變數，在一消一長抵銷下，預測2024大宗物資價格相對穩定；至於國內豬雞蛋價排除禽流感變數仍持穩，估2024年整體審慎樂觀。

卜蜂2023年合併營收291.6億元創新高，受惠原物料價穩，2023年前三季EPS已達5.67元，超越2022全年的5.28元，樂觀2023全年獲利將續創新高。法人看好卜蜂今年有機會配發4.5～5元股利，優於前一年度的3元，2024年營收將突破300億元大關。

鄭武樾表示，近期美元升值，包括美國、南美等全球玉米庫存量都在增加，黃豆種植量也是順利，雖有運費上調等變數，一消一長抵銷使整體大宗物資價格尚維持穩定；國內則因政府免除大宗物資5％進口稅措施至2024年3月結束後，市場預期政策不再延續，所以不少業者趕在此期限前大量進口，國內市場反而有些供過於求，預期第二季可望回穩。

在豬雞行情部分，鄭武樾指出，豬價因國外供應過剩，相對價低，而國內供應量因無法擴增養豬，供應量減少豬價相對平穩，預期春節後價格會跌至每公斤約83～85元，爾後再漲回來至85～90元間。至於雞價則是要看禽流感影響的程度，2023年在可控制範圍內相對影響不大，蛋價也會相對持穩。

鄭武樾表示，卜蜂2023年營收創新高，主要還是這幾年的基礎建設投資已進入收割期，包括2021年投資23億元、2022年投資22億元、2023年投資更高達25.8億元，其中新飼料場2023年即測試投產，電宰場與加工廠亦陸續釋出產能，並挹注通路銷售；2024年預計資本支出約20億元，主要投資加工新品等。

他強調，疫後即食品需求大增，特別是微波即可食用的食品料理成疫後趨勢，像是加工燒烤、義大利麵等，預計卜蜂相關產品2024年銷量會倍增，將成業績新動能，期待2024年營收能突破300億元。