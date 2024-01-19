搶攻黑金商機，擴大連鎖門市據點 85度C加盟補助最高破百萬

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為持續搶攻年年成長的黑金商機，並擴大連鎖門市據點，85度C公布最新加盟條件，強調營收零抽成，加盟主實賺實收，總部並提供10萬元原物料贊助金，業績獎勵和租金補貼，附設停車場專案補貼，開店補助最高破100萬元。85度C強調，85度C門店小坪數大收益，豐富的產品線擁有高獲利空間，更重要的是，總部提供一條龍完整的教育訓練，擁有咖啡及烘焙工廠，有專業研發團隊精心研發各類新品，就算是零基礎的新人也可以輕鬆上手。

根據國際咖啡組織（ICO）統計，台灣每年咖啡產值高達800億元，一年喝掉28.5億杯咖啡，平均每人一年喝200杯咖啡。財政部統計數據顯示，截至2023年10月全台咖啡館店家數有4,521家（不含便利商店），近10年店家數成長145％，2022年全台咖啡館營業額超過218億元（不含便利商店），10年成長176％。85度C表示，選擇加盟連鎖咖啡品牌，首要條件是品牌穩定性，透過加盟可省去很多瑣碎的事務，還有專業團隊協助指導，少走許多冤枉路。

2004年85度C在新北永和開出第一家門店，20年來，事業版圖不止台灣，更擴展到大陸、美國、香港，全球店數破千店，更連續13年獲選台灣25大國際品牌獎，販售產品包括咖啡、茶飲、蛋糕和麵包，近期新型態店招牌改以紅底白字，店舖風格年輕時尚。

85度C加盟主陳先生表示，自創品牌失利後加盟85度C，穩定的大品牌可幫自己省去很多麻煩，總公司每季會推出新的飲料或蛋糕，更有國際知名肖像聯名產品，如蠟筆小新、寶可夢、LINE FRIENDS、HELLO KITTY等，自創品牌很難做到。加盟主不需勞心費神想企劃，只要專注門市產品品質、人事控管和進貨成本上。

85度C王姓加盟主指出，開一間咖啡店要注意很多細節，並有各種法令規範要遵守，85度C總部在產品上市前會經過品管檢驗，確保符合法規，加盟主有任何問題，也可以透過營業單位區顧問向總公司反應，總部也提供各類產品操作流程教學，讓門市人員學習，品質有保障。