高雄亞灣房價 急起直追

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高雄五大區域房價變動摘要

高雄房市價量齊揚，位於南高雄的亞洲新灣區近三年房價上漲約2成，北高雄因科學園區題材加持，農16、美術館、楠梓高大特區房價漲幅更達3成。資深房產業者認為，南高雄的亞灣區中長期的房市可期。

根據內政部實登資料顯示，位於北高雄的楠梓高大特區，受惠台積電設廠的帶動下，2023年新屋平均單價為27.2萬元，對比2021年大漲34％，美術館、農十六特區漲幅也分別達33％、30％，南高雄的亞洲新灣區2023年平均單價37.7萬元，三年內房價漲幅約20％。

台灣房屋亞洲新灣區特許加盟店店長劉沛緹18日表示，北高雄左營、楠梓漲幅雖高，但以購屋客層來說，多以中產或小資階級為主，周遭建案皆以首購類型為大宗，交易量也大。

反而具有實力的買盤，會選擇往機能成熟、明星學區多的市中心靠攏，而亞洲新灣區在硬體設施、產業鏈的建構逐步發展，其他重要建設也預計陸續串接，因此，劉沛緹指出，相較北高雄的美術館、農十六特區，亞灣區在未來產業及人才進駐後，勢必對區域發展及房價產生加乘效果。

高雄市建築經營協會前理事長凃耀斌指出，北高雄雖然近年受到台積電與建設題材的帶動，尤其楠梓、橋頭、左營等地區近年房價快速上漲，但是，區域生活機能多以店面式消費為主，便利性不如南高雄，而美術館、農十六特區雖為北高雄發展較精華區域，但受限於都市、道路規劃，加上開發腹地不大，發展及房市增值速度趨緩且有限。

另外，政府未來五到十年建設與投資重點，都放在南高雄一帶，而「亞洲新灣區」近年更是獨領風騷，目前區內五大公共建設也都陸續完工啟用，該區也是政府欽點的5G AIoT創新園區，結合新創產業、人才培育基地、研發補助及場域應用計畫等多元發展，完成開發後，將成為高雄的門面，也因此是在房市增值潛力區域中最為看好的一區。