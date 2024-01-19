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供應鏈重組 車用扣件台廠喜獲日單

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地緣政治影響，大陸與多國經濟逐漸脫鉤，國外車商的供應鏈也面臨重組，給了國內車用扣件廠商爭取訂單的機會，近期就有台灣扣件廠廠拿下日本車廠訂單，並考慮赴日設辦事處，積極搶占有利位置。

2023年全球車市旺，美國新車銷量達1,550萬輛，大陸更超過3,000萬輛創新高，2024年車市也同樣看好，對於汽車供應鏈的廠商來說都是好消息，台灣的汽車扣件業者也受惠不少。

目前台灣的汽車扣件廠主力客戶仍來自歐美，在大陸的部分除非有到對岸設廠，否則不容易取得訂單，日本更是難以打入。不過這個狀況開始出現改變，近日就傳出汽車扣件大廠璟峰取得日本車廠的訂單，據了解客戶端表示日後仍會繼續下單，使業者考慮赴日設立辦事處，續攻日本車廠大餅。

業者分析，台灣扣件業者能打入日本市場，主要的因素就是日本車廠大舉退出大陸，相較於大陸自主品牌車廠業績大躍進，但大陸的日系車廠如豐田、本田2023年卻陸續裁員，三菱更宣布退出在大陸的生產業務，而美國的福特汽車2023年也縮減投資大陸的金額。

在大陸經濟逐漸與世界各國脫鉤之下，供應鏈重組勢在必行，也給台灣業者進入新市場的機會，汽車扣件業者就是一個例子，原本日本市場保守、難打入，但在供應鏈重組的情況下，台廠憑藉便宜、可客製化、台日關係佳、雙邊距離近等優勢拿下訂單，有助於進一步擴大在日本的市場。

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