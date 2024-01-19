台中預售豪宅 單價王在水湳

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台中市2023年十大預售豪宅排名揭曉，台灣房屋根據實登資料統計總價逾4,000萬元的預售住宅交易，2023年台中十大預售豪宅社區，由水湳經貿園區的「豐邑PARK ONE」，以31樓戶單價95萬元摘冠；亞軍是單元二的「續森」，21樓戶單價87.9萬元，改寫區段新高。

長期壟斷豪宅榜的台中七期，此次雖無緣冠亞軍，但仍由「遠雄琉蘊」23樓的單價87.3萬元，守住季軍。台中單元八、中科也首度進軍預售豪宅榜，單元八「雙橡園4117」以84萬元名列第四，中科則憑寶輝VILLAGE系列案的「世紀莊園」及「國際莊園」的7字頭行情，卡位第九、十名席位。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，由於土地取得成本高，營造成本亦居高不下，新案遂紛紛開出高價，水湳經貿園區更屢見9字頭案例，也讓台中的豪宅新案交易分布區段擴散，使預售豪宅榜，從七期的一枝獨秀，逐漸轉變為群雄並起的局面。

根據實登資料，2023年台中預售豪宅的平均單價為73.2萬元、年漲11.1％，以此均價推算，約50坪的物件，就會觸及4,000萬元豪宅線，進榜的預售豪宅社區，包括「豐邑PARK ONE」、「雙橡園4117」及「精銳SKY ONE」等案，均以40～70坪的中坪數物件為主力。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年隨著家庭結構轉變，豪宅客群的空間需求減少，加上房價上漲，擠壓4,000萬元豪宅線的坪數門檻，吹起由大轉中的「精品化」風潮。中坪數精品宅的崛起也讓台中2023預售豪宅交易，在平均地權條例上路的干擾因素下依舊保持「價量齊揚」。