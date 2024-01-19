AIFIAN 風豹日 21日開打

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前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）正式加盟台灣職籃T1 League台啤永豐雲豹，並將在本周日初登場！AIFIAN作為雲豹隊贊助商，於1月21日球賽祭出球迷專屬好康，在「AIFIAN 風豹日」當天看球的球迷，都有機會免費兌換限量調酒，一邊品飲OMAR威士忌調酒，同時沈浸在「表弟旋風」之中，視覺、味覺雙重饗宴，讓觀賽體驗大升級！

台啤永豐雲豹將於本周日對戰新北中信特攻，本次球賽最大看點正是球星卡森斯的重磅登場！雲豹隊贊助商AIFIAN特別舉辦「AIFIAN 風豹日」活動，現場以精彩有趣的互動遊戲，為球迷獻上專屬好禮，只要在活動攤位出示AIFIAN App指定畫面，即可免費獲得OMAR威士忌調酒一杯。為完美呈現OMAR威士忌的豐富層次，AIFIAN也特別邀請知名酒吧Commons調酒師在現場特調飲品，完成指定任務的球迷即可兌換，數量有限，換完為止！

本次加盟雲豹隊的籃球巨星卡森斯曾四度入選NBA明星賽，是繼魔獸霍華德之後，台灣籃壇再次迎來的超大咖NBA等級球星。此消息一經宣布，旋即引發討論熱潮。AIFIAN也預告，本次球賽除了能一睹巨星風采外，當天還將邀請神秘嘉賓現場演唱，活動看點滿滿、精彩可期！

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