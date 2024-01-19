OMAR威士忌豐收系列No.5 藏家掃貨

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因應春節市場需求，台酒去年底一口氣推出OMAR單一麥芽威士忌豐收系列No.5、OMAR 14年原桶強度單一麥芽威士忌PX雪莉桶、杜藏35年陳高（龍騰雲萃）等三款新品。其中，豐收系列No.5一推出，就掀起品酒市場或社團話題，一箱箱團購，銷售成績亮眼。

台酒副總廖志堅表示，OMAR威士忌豐收系列No.5由於限量1萬2千瓶，加上單價較高一瓶約2,500元，不適合大眾化餐飲市場，多屬品酒同好或品酒社團的特定族群注目商品，很多人會把它當收藏品來投資。以豐收系列No.1為例，原售價2,000元，現在市場已增值至6,000元以上，而且有行無市，已經惜售，喝掉一瓶就少一瓶。

他說，每一代的豐收系列，都由不同調酒師去調酒，且年年有不同主題，去年底推出的豐收No.5是花香，它有其獨特性，因此是屬於三、五好友在春酒時或難得聚會時，才會拿出來品嚐的稀有性威士忌。

廖志堅說，OMAR的威士忌系列，自No.2以來都有拿去各大國際烈酒競賽參賽，最好成績有獲得舊金山烈酒競賽（SFWSC）金牌獎，而OMAR的水果酒桶系列原桶強度威士忌，還曾拿過世界烈酒競賽的金牌，因此豐收No.5在今年3～4月之後也會保留部分產品去國外參賽。

台酒相關人士表示，OMAR威士忌豐收系列，每年出一版，每一版數量僅1萬～1萬2千瓶，去年12月底上市以來，僅半個月已銷售一半以上，豐收系列已有名氣，威士忌進階愛好者、品酒社團或收藏家，每年都會翹首企盼新版的上市。愛好OMAR豐收系列的品酒社團已一箱箱團購，迄今出貨半數以上，不到一個月時間，銷售成績十分亮眼。

台酒指出，豐收系列百分百在南投酒廠釀製陳放，部分反映台灣氣候及原料，味道屬於熱情奔放，熟成速度較快，香氣濃郁豐富、酒體飽滿。

台酒這次推出的「OMAR單一麥芽威士忌（豐收系列No.5）」以「金桂飄香」為主題，除原有風味桶外，更首次選用清香高雅的「桂花酒桶」原酒進行勾兌，清甜飄逸的桂花、香草及奶油香氣，交映著水果軟糖的甜香。

台酒指出，2015年開始，南投酒廠就發揮豐富水果酒釀製經驗及資源優勢，逐步推出原桶強度荔枝、梅子、葡萄、柳丁等酒桶，還有白蘭地、桂花及茉莉花等不同風味酒桶系列威士忌，創建威士忌界最多元的風味桶陣容，而水果全部都是來自台灣本土，展現台灣特有的風土韻味。

南投酒廠於2019年首度推出第一款OMAR單一麥芽威士忌豐收系列No.1，上市後即獲得消費者及威士忌行家好評，豐收系列的產品概念以層次多變的獨特果香為主軸，並結合酒廠職人匠心的調和工藝與多種豐富的原酒融合，象徵台灣風土萬物豐收的美意，因此取名「豐收」。

台酒表示，南投酒廠自2013年10月首度推出單桶限量的原桶強度麥芽威士忌以來，即以蘊含台灣風土特色熱帶水果香氣，深受威士忌界愛好者好評，並自2014年起參加MMA、ISC、SFWSC、IWSC、WWA、CMB及USC等多項國際酒類競賽，已獲超過300面獎牌，更多次榮獲WWA世界威士忌大獎最佳台灣威士忌等獎項肯定。

此外，台酒去年年底也推出另一款OMAR 14年原桶強度單一麥芽威士忌（PX雪莉桶），南投酒廠精選四桶酒齡長達14年以上的PX雪莉桶原酒，經過二種不同雪莉桶的陳年，採非冷凝過濾單桶原酒限量裝瓶，成為南投酒廠酒齡最長的威士忌，擁有濃郁葡萄乾、烏梅及黑色漿果的風味。

特別的是，PX雪莉桶與國立歷史博物館攜手合作，從畫壇大師馬白水的經典畫作中精選4幅，包括《太魯閣之美》、《墾丁》、《南海岸》及《美濃鄉村人家》，推出「寶島采風」系列，以馬白水中西融匯的彩墨水彩畫，與OMAR威士忌「無畏探索、勇於創新」的品牌精神結合，全球限量195組（每組四瓶），已引起收藏家注搶購。

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