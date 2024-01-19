去年EPS 緯創4.08元 緯穎68.88元

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緯創（3231）與旗下ODM Direct雲端伺服器直供商緯穎（6669），去年第四季毛利率及營益率皆刷新歷史新高的表現，緯創自結去年每股稅後純益（EPS）4.08元，寫下2012年來新高，緯穎則達68.88元，僅次於2022年的次高。

緯創自結第四季合併營收2,305.56億元、居全年高點，雖年減逾12.6％，但受惠旗下GPU相關之AI伺服器產品出貨來到全年高峰，帶動其本業獲利能力提升，自結單季營業淨利104.78億元、營業毛利213.42億元，營益率及毛利率分站4.54％、9.26％，皆為單季歷史高點。惟其稅前盈餘71.21億元、稅後純益33.35億元，呈年、季雙減走勢，EPS小幅收斂至1.18元。

累計全年度合併營收8,670.74億元、年減約一成，營業淨利273.33億元、營業毛利689.13億元，同為僅次於2022年度的歷史次高，但營益率3.15％、毛利率7.95％雙創歷年新高，全年度自結稅前盈餘243.19億元，稅後純益達近114.7億元、年增2.4％，為歷史高點。

緯穎去年第四季營收則以585.5億元寫下同期次高，受惠來自AI相關專案營收比重已逾20％，其營益率拉升至達7.9％，毛利率首度突破兩位數、站上11％，雙創單季新高，稅後純益35.15億元，EPS達20.1元、一季賺了兩個股本。

緯穎自結2023全年度合併營收2,419.01 億元、年減17.4％，惟毛利率、營益率及淨利率則是同步三升，分別達9.4％、6.6％和5％，同步刷新歷年新高，全年自結稅後純益120.44億元、年減15％，居歷年次高。

因應整體AI伺服器市場需求暢旺，緯創及緯穎積極擴產之際，新產能也陸續加入。緯創目前位於新竹的三個廠區，將分別於1月底、第一季底及下半年納入新產能，並將助益其GPU相關之AI伺服器出貨動能於今年首季可維穩雙位數季增長，年增幅更將超過雙位數。

另一方面，緯穎也於18日董事會再通過增資馬來西亞子公司1億美元，供廠房建設使用，同時也持續針對亞太和美洲的自有產能投資，以打造韌性供應鏈，預計除去年底甫加入的大馬一廠組裝產能外，今年第一季後就將有墨西哥新擴的後段組裝產能加入，另大馬二廠的前段前段伺服器主機板產線也規畫於今年間完工投產。