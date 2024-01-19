EPS可望破百元！？內外資挺緯穎 目標價上看2,400元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

內外資研究機構齊挺緯穎飛越2字頭

AI高價領頭羊緯穎（6669）股價高檔整理，不僅頂住台股今年迄今的下跌壓力，金控旗下投顧、摩根士丹利、高盛與里昂證券近期更是相繼發聲，看好緯穎毛利率有望更上層樓，拉高獲利，2024年每股稅後純益（EPS）可望破百元，最高目標價上看2,400元。

AI供應鏈經過一段時間整理，高價領頭羊緯穎股價相對強勢，頗有帶隊突圍企圖心，大型內外資研究機構近期也上調財務預期。根據樂觀派內外資所做財務模型，緯穎2024年EPS估落在110～120元之間，告別2023年谷底期，獲利年增率上看8成，2025年的EPS更上層樓，樂觀派外資估計值達146元。

金控旗下投顧研究機構指出，據供應鏈調查，亞馬遜特殊應用晶片（ASIC）相關零組件將於本季開始小量出貨，預計上半年出貨量可達600～1,000個機櫃，下半年進入放量期後，將提升至4,000～5,000個機櫃。相關供應鏈如：散熱廠奇鋐、機櫃廠勤誠將陸續小量出貨，緯穎為本次ASIC伺服器主要系統整合廠，預計3月開始看到相關營收貢獻，並於第三季明顯放量。

此外，根據投顧研究機構供應鏈訪查發現，中東相關業務已經重啟，預計下半年將會開始出貨，目前看來，中東浸沒式水冷專案並不受晶片禁令影響，加上緯穎先前取得Meta與微軟AI伺服器訂單，提供2024年強勁成長動能。

里昂證券指出，除了中東伺服器訂單扮演緯穎下半年獲利催化劑，憑藉自身強大研發能力，以及透過緯創打進輝達H200伺服器供應鏈，帶動緯穎AI伺服器專案量提升，此外，里昂認為，緯穎在台南廠擴張產能，也意味預見未來將有更多AI伺服器專案到手。

里昂證券指出，隨亞馬遜Inferentia ASIC伺服器出貨提升，因售價優於一般伺服器，看好第一季營收超越過往季節性，季增上看21％。摩根士丹利證券也認為，觀察緯穎股價相對強勢，應與第一季營收將相對亮眼有關。