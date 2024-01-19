法人點燈 15檔「CAPITAL」產業看好股 存有1變數

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主流盡在CAPITAL 科技股領漲

群益期貨舉辦「2024掌握美、台投資新契機」線上講座，指出2024年主流產業盡在「CAPITAL」，包括C（碳權、碳交易）、A（AI PC、AI手機等）、P（巴黎奧運）、I（IC晶片設計）、T（電訊、低軌道衛星）、A（自駕車技術、電動車）、L（減肥商機）等七大主題，並點出多檔看好個股；同時邀請富邦投信以法人觀點分析今年美股市場依舊由科技股領軍，需注意變數則為美國總統大選。

據統計，從「CAPITAL」產業中提及看好的80檔個股中，篩選出2024年以來漲幅前15大個股，分別有新復興、世芯-KY、群創、美時、祥碩、精誠、凌群、友達、兆赫、台光電、倍力、台積電、創意、先進光、緯創等，以概念分類，AI相關、碳盤查各有3檔；PCB、IP矽智財、車用面板各有2檔入列。這些個股今年以來漲幅介於-0.91％～25.27％，相較於大盤今年來大跌3.92％，表現亮眼許多；法人買賣超則介於-47,155～264,479張不等。

群益期貨分析師余韋德表示，碳盤查概念股主要是資訊服務業，由於氣候變遷導致的天然災害，帶來損失逐年上升，世界各國為了因應氣候變遷的挑戰、2050年達到碳中和成為國際共識；台灣目前也已成立碳權交易所、碳權交易買賣，積極跟國際接軌，相關概念包括精誠、凌群、倍力今年以來均表現不差。

精誠公布12月營收45.21億元，年增13.64％；第四季營收103.24億元、年增12.58％；2023年營收351.84億元，年增6.2％，不論單月、單季、年營收，全都同步改寫歷史新高紀錄。展望2024年，精誠持續聚焦ESG與AI兩大關鍵領域，AI方面，協助企業發展、導入生成式AI的落地應用；ESG以建立「碳權生態系」為目標，從掌握碳排資訊到能源管理，目標採用自有解決方案，為了因應國內外法規越趨嚴格，已有高科技製造業導入實績。

富邦NASDAQ（00662）經理人王辰方針對今年美股市場展望也提出看法，預期今年美股可維持在當前高位，但要再大幅上行較不容易，主要驅動S&P500上漲的動能，還是大型科技股，因強勁資本支出、AI科技應用，預期獲利較佳產業為醫療、通訊服務、科技。

今年全球股市變數則是美國總統大選，王辰方分析，選舉年的漲幅通常在選舉日後更加大攀升，且更多是受到企業獲利成長而非估值變化推動。統計標普500指數自1976年以來，通常在年初至選舉日期間上漲5％、並在選舉日11月初至年底上漲4％。