日震影響發酵 面板偏光片廠走強

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受日本能登半島地震影響，偏光板上游材料供應商Zeon產線尚未復工，傳恐波及面板生產，有機會帶動價格上漲，18日盤面上，面板股表現強勁，其中群創勁揚逾3％，成交量突破34萬張成為人氣王，友達（2409）、彩晶（6116）也收紅，據知名研調機構洛圖科技最新報告也指出，面板業春燕將至，面板將醞釀漲價，報價將從2月起反彈，另偏光片廠包括明基材（8215）等也聯袂走強。

日本地震，除影響民生，面板模組材料偏光板的材料COP膜材供應商受波及，產線迄今未復工，恐影響偏光板、甚至面板模組的生產，有分析師指出，將間接使面板價格在止跌後，有機會醞釀上漲契機。

今年因適逢奧運年、歐洲盃足球賽登場，有望帶起面板需求，外界預期群創將直接受惠，群創18日股價開高走高漲2.91％，量能放大至34.43萬張成為台股人氣王，法人買超11.29萬張，連3日加碼；背光模組達運則是亮燈漲停，強勢站上所有均線、富晶通漲停、安可漲6.67％，偏光片廠明基材則漲5.33％。

其餘面板、偏光片相關供應廠正達、TPK-KY、久正、迎輝、凌巨、彩晶漲幅超過1～2％。

豐銀投顧分析師龔鴻彬表示，日本膜材供應廠停產，對明基材等偏光片廠有題材上的利多，另面板廠友達、群創則因股價都位於低基期，也受惠去年11月後，大陸面板廠京東方減產後的受惠股，近期股價補漲，雖然面板廠去年的獲利仍欠佳，但因產業減產，報價止跌回升，加上今年有賽事轉播等要素，成為轉機的景氣回升股，投資人於股價低基期時也可關注布局。