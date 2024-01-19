農曆年前小紅包行情買點浮現

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盤勢觀察：去年11月到12月的台股共大漲約1,930點，連續二月累計漲約12％，2023年以17,930點最高收盤，加上選舉總令人期待台股一月持續走強，但行情總在市場熱鬧中悄悄的轉弱勢，今年開市以來，當天融資增加，除了1月15日行情小漲以外，其他五天融資增加全都是當天下跌，市場籌碼逐漸在轉移中，這是年初以來迄今要有的想法。

投資策略：年初筆者曾分析，以先前國內11家的法人投信投顧對2024年高點與低點規劃作整理，將法人高低點各作均值分析，如以去年收盤17,930點來分析，離高點均值僅差820點，漲幅僅4.6％，離低點均值則相差2,360點，跌幅約13.2％，多空比為1:3，因此追高不易獲利，拉回低接才較有機會，而1月17日大跌之後，目前多空比約為1:1，加上台積電公布去年第四季EPS 9.21元超市場預期，去年全年獲利9,791億元，EPS約32.34元，這將創造短期紅包行情到來，因此得好好把握。

近期盤面觀盤重點有二，其一是關注12月營收或第四季營運財報較強者後續發展，從先前已公布12月營收、第四季財報及部分公司法說會公布內容來分析，可發現目前營運表現較佳者，包括有半導體、IC設計、AI、PCB相關族群、網通、工業電腦、電子檢測、設備、能源、機電、內需消費與部分生技醫療業者等產業公司。選前或選後可看出，AI與生技等二大族群表現最為一致，也不因大盤弱勢而影響，主要是國際個股包括輝達與超微股等大漲創高，而生技進入產業旺季，未來這二大產業將可持續觀察。

其二是留意小紅包行情，由於12月新台幣兌美元匯率大幅升值，而目前又因美元降息可能後延，因此新台幣又出現大幅貶值，近期又回到12月初匯率約31.5附近，在春節將近，民眾用現金需求大幅提升，加上短短約半個月時間，大幅貶值約1元，可預期將有貶多後的短暫升值，以便民眾好過年。下周離農曆年封關將進入倒數10天，過往農曆年前台股都相對抗跌，甚至於有上漲行情，不過先前高檔因選舉過高期待行情，高檔套牢不輕，這波行情將只有小幅跌深反彈行情，最多來到下彎月線附近，約17,400～17,500點將有壓。

操作建議，留意兩點：1.KD指標來到低檔超賣區，9日KD指標已來到低檔到11.43與14.65附近，去年以來5日RSI拉回到到22以下，往往都會出現一波跌深或上漲行情，1月17日已來到15.92附近，預期1～2天後仍有望跌深反彈，持股不必悲觀追殺。

2.上櫃仍為市場領先指標，之前上櫃在法人作帳之下，走勢相對上市強，儘管選後賣壓雖大，但先前也曾想挑戰高點壓力區，直到1月17日不敵市場信心不足而失守月線，顯見買盤還是有限，所幸目前還在季線之上，農曆年前其仍有可為，未來可多留意，惟下彎月線有壓，也僅有跌深反彈行情。