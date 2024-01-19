金寶樂看2024 營運重返常軌

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金寶近六季營運表現

「秉持每年都要有新產品加入」的新戰略，金寶（2312）近年在新品效益帶動下，展現成長力道，金寶執行長陳威昌在18日登場的金寶集團旺年會中表示，2023年是反常的一年，甚至出現下半年比上半年壞的奇景，目前市場氛圍仍然保守，但預期2024年應會出現轉折，有望重返下半年表現優於上半年的常軌。

金寶2022年營運見到高峰，迎向挑戰非常多的2023年，營收也由2022年1814.14億元，下修至1597.89億元，減少幅度達12％，不過陳威昌仍認為，去年金寶仍算是站在相對高的位置上，展望2024年，則會「回歸到和平常比較像的一年」，2023年下半年比上半年低情景應不會在2024年重演。

展望未來，陳威昌表示，市場氛圍仍然保守，但今年首季已有客戶將第一季、甚至第二季營業額往上調，預期今年應有機會出現轉折。陳威昌強調，雖然今年保守對待，但不可諱言仍有些樂觀因素可以去思考。

針對未來布局，陳威昌指出，除現有產品持穩外，SSD、行動支付機在2023年已進入爬升階段，2024年還會繼續攀升，5G和低軌衛星仍在努力中，以Starlink喊出一個月要發射12顆衛星估，一年總發射量就達到144顆，相信低軌會是通訊中很重要一環，金寶對低軌衛星未來成長很有信心，「雖然須花很長時間去成長」。

針對2023年成績，陳威昌認為，去年金寶營收出現衰退，但比預估的好一些，主因有新品加入，未來金寶仍會放大穿載式產品和集團公司的合作，預期也會對今年營收和獲利帶來幫助。

陳威昌重申，「每年都必須要有新產品」是金寶未來成長基調，期待新品為未來發展帶來挹注之餘，另一個重點是既有份額也不能放掉；另在生產上，隨著「中國加一投資策略成主流，泰國布局好處也浮現，陳威昌半開玩笑的說，「現只要帶人去泰國，生意就會到手」。

為持續強化泰國生產競爭力，陳威昌也透露，金寶集團一直很努力的推動自動化，現不僅由工業1.0進化至工業4.0，還進一步進化到4.0 Plus，並強調自動化會逐步擴及金寶全球廠區，成為日後的新生產利基。