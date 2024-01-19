康舒、立卬 拚雙位數成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

康舒（6282）去年順利拿下美國充電樁客戶，又成功併下ABB Ltd 旗下電源轉換事業部門（更名為OmniOn Power，立卬），儘管多有建樹，但康舒董事長許介立仍在18日舉行的金寶集團旺年會中表示，康舒2022年啟動轉型，嚴格來說，2023年仍在轉型路上，不過，「2024年會是康舒本業轉型成功的一年」，樂觀期待康舒及新併的立卬在今年都會有雙位數成長。

拚營運成長，許介立表示，今年持續會有新客戶、新產品投入，不過，大部分在今年下半年實現，估今年上下半年營收占比將會落在四六比。

至於併購立卬後的效益，許介立亦樂觀以對。他強調，初步規畫雙方應會從四個面向展開合作，一是採購，二是業務，三是研發，四是製造，其中採購部分已見合併成效，去年底雙方毛利率都有明顯的成長，業務部分，因為雙方客戶沒有重疊，合併後業務不減，反倒有加成效果。

除了持續擴大併購效益外，許介立表示，也將推動集團合作。許介立強調，康舒花了三年終於拿下美系充電椿客戶，未來將會和泰金寶合作，由泰金寶代工生產，此外康舒仁寶正洽談中，期待能運用仁寶東南亞布局，就近生產電源供應器。

就今年電動車和綠能展望，許介立表示，去年電動車和日系客戶的量產進度有些遞延，但仍繳出年增135％成績單，至於綠能部分，以前康舒是自建太陽能電廠，動用資金太多，不符經濟效益，後改和壽險業合作、形成平台，由康舒提供服務及綠電銷售。今年雖少掉電廠營收挹注，綠能營收無法和去年相比，但毛利率可望比去年高很多，另今年也有新的充電椿生意進來，電動車方面估有二位數以上成長。