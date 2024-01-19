換股！健策百分百併購金利

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健策精密（3653）2020年1月透過私募入股金利精密（5383），取得金利37.78％股權，歷經四年多的磨合，健策18日拍板擬以換股方式，取得金利全數股權，金利也將因此案正式下櫃。

金利、健策18日雙雙召開重大訊息發布會，宣布換股事宜，健策表示，決議以發行新股為對價與金利精密進行股份轉換，以取得金利精密百分百股權，換股比例為健策增資發行普通股每股換發金利精密工業普通股22.2422股。

法人以健策昨日的收盤價706元換算、約當金利精密31.74元，以金利精密18日的收盤價33.9元為準，等於此次換股金利精密折價幅度達6.37％。

有鑑於雙方合作超過4年，無論是經營管理、產品及客戶資源等方面，均已展現綜效，為整合資源、降低營運成本、擴大全球市場競爭力，健策董事會決議以增資發行新股對價，與金利精密進行股份轉換。

健策表示，金利強項在沖壓精密連接器端子，在大陸南通廠區擁電鍍生產執照，健策在大陸廠區欠缺電鍍製程，基於企業價值極大化之理念，雙方合併後進行集團組織重整，健策大陸廠區可與台灣廠區一樣擁完整製程，將有助健策新產品發展。

除大陸廠區整併效益可期，地緣政治引發的供應鏈移轉也在持續發酵，由於馬來西亞為半導體封裝大廠在東南亞布局的重點國家，健策未來亦將依客戶需求，積極評估赴馬來西亞設廠，預計今年就會在馬來西亞設立子公司，進行設廠。

因應股份轉換案，金利擬3月6日辦股東臨時會，並俟相關主管機關核准後，5月31日股份轉換基準日前，向櫃買申請終止上櫃及向金管會申請停止股票公開發行。