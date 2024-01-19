啟碁 去年每股賺8.98元創高

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網通廠啟碁（6285）公布去年第四季自結數，其中，第四季單季每股獲利1.94元，較上季下滑，但全年每股稅後純益達到8.98元，全年獲利連續第二年創歷史新高，市場法人看好，該公司今年營運在下游庫存調整完畢、歐美市場及亞洲新興市場的需求可望放大之下，今年全年營運續看成長。

啟碁公告去年第四季營運表現，其中，第四季營收為296.84億元，季成長1.63％，年成長2.03％，第四季稅後純益為8.69億元，較上季衰退38.45％，也較去年同期衰退15.63％，第四季單季每股稅後純益1.94元。啟碁去年第四季獲利下滑，主要由於匯率及處理存貨認列存貨跌價損失造成影響，二者影響單季每股獲利約1.2元。

累計去年全年營收為1107.87億元，年成長16.3％，去年全年稅後純益為38.02億元，年成長21.78％，去年全年每股稅後純益為8.98元，啟碁去年全年營收、整體獲利及每股獲利均是連續第二年創下歷史新高。

對於2024年營運展望，地緣政治問題，啟碁判斷今年營運將是溫和成長格局，市場法人預期，該公司今年營收有機會挑戰1,200億元。

在啟碁各產品線中，市場關注低軌衛星去年相關營收已經有不錯成績，該公司預期，未來三年低軌衛星仍是高成長產業，啟碁過去有衛星電視廣播作為基礎，低軌道衛星也起步較早，去年相關營收已經有不錯成績，今年有機會更好，未來將成為主力產品之一。