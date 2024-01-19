三陽活化資產 2024續進補

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三陽近年業績

三陽工業（2206）繼2023年認列新竹安駕中心1.5萬餘坪土地的豐厚處分收益，2024年土地資產活化可望續有補丸，內湖潭美段原新明服務廠合建案，預計2024下半年完工，內部評估總銷金額上調至百億元，對三陽貢獻開發利益將逾20億元，每股獲利貢獻從2.5元起跳。

除原新明服務廠合建「金矽谷NO.25」之外，三陽內湖總部園區合建案共分得兩棟大樓，隨台塑進駐另三棟大樓後，帶動周遭出租率及租金雙雙提升，據悉，近期無論租用甚至探詢直接買樓的詢問度明顯增溫，未來若價格不錯，也不排除直接出售。

目前三陽於內湖總部兩棟大樓合計樓地板面積共6.48萬坪，每層樓約為862坪，出租率約6成，目前每月租金收入約750萬元。

至於新明服務廠合建案，據三陽規劃，在2020年動土後，預計將於2024年下半年完工，目前應可如期完工，原估總銷金額上看88億元，但由於近年商辦價格持續走揚，有機會衝上100億元。

若分配之坪數全數出售，法人推估，三陽可收逾23億元的開發利益，最快可在2024年內認列，不過三陽表示，認列進度仍須視銷售狀況而定。

事實上，三陽坐擁豐厚土地資產，近年積極活化運用，2023年因有處分新竹安駕中心1.5萬餘坪土地建物，並於當年度第二季認列稅前處分利益10.85億元，扣除土增稅後，貢獻每股獲利逾1.1元。

甫進入2024年，三陽於月初也再決議將再執行旗下新竹縣竹東土地合建分售案，並已與富宇建設簽訂合建契約，合建土地面積共約848.1坪，估開發後總值將逾8.9億元。

不過，由於仍有相關細節未定，三陽表示，合建案的確切開發時間，以及後續總銷金額分配比例、獲利挹注狀況，都仍未定，將待拍板後再行公告。

三陽2023年本業無論汽機車銷售都有亮眼表現，帶動全年營收衝上644.7億元，年增26.97％，再加上業外土地活化進補，法人樂觀全年EPS將站上7元，營收獲利同步衝高。