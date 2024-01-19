台航2023逆風飛 年終大放送

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台航2023年營運

台航（2617）報請董事會同意年終獎金與調薪案，在2023年散裝運價低迷之際，台航營收仍逆勢成長3％，自結合併純益預估後，大方發放每位員工平均績效獎金約六個月，2024年起調薪4％～5％，員工每月伙食費免稅額也上調至3,000元。

台航2023年前三季稅後純益14.14億元、每股稅後純益（EPS）達3.39元；累計全年營收39.9億元、年增3.03％。法人估，台航2023全年獲利近16億元，EPS上看3.8元。

台航董事長劉文慶表示，近期散裝市場變動大，預期年後大約3月起，大陸進口煤炭與黃小玉等大宗物資運輸需求，可望逐步回溫。台航將持續汰舊換新船舶，擴建年輕化船隊，並嚴控成本，迎接未來市場挑戰，並持續追求成長。

本周台航與日本名村造船所，剛簽訂兩艘40,000噸級散裝貨輪建造合約，預計2026年第二季竣工交付。據了解，兩家公司商談長達約六個月，隨新造船造價走升，台航新造船現省100萬～200萬美元。

劉文慶自2016年9月上任以來，已為台航汰換12艘老舊船舶，並分批訂造12艘節能船，其中8艘已交付，剩餘4艘將於2024年第三季前陸續交船，屆時台航將擁有23艘船、平均船齡5.5年，船隊年輕化有利在市場上爭取較優運價，且船舶營運成本有效降低。

除此之外，台航代營油輪、拖船與澎湖輪業務，也帶來穩定營收。台航在2023年散裝運價低迷之際，逆勢交出全年合併營收年增3.03％的亮眼成績，主要歸功於觀塘工業港長期港勤船勞務工作自同年5月起全數交船營運，澎湖輪自同年9月初啟營運等因素。

台航也是陽明海運（2609）大股東，台航去年第三季稅後純益11.05億元，包括陽明現金股息7.46億元，處分1艘散裝輪及汰換台華輪利益合計貢獻2.64億元，每股賺2.65元。