玻陶、建材廠 搶攻工程市場

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房地產景氣低迷尚在調整中，玻陶、建材廠改攻公共工程及開拓非經銷商新通路以增加銷量，冠軍（1806）、惠普（8424）、凱撒衛（1817）工程營占近一年來已提升1～2成。中釉（1809）2023年更直接承攬公共工程，法人預估中釉新的工程案量將可貢獻營收1成上下。

過去以經銷商、門市為主要通路的磁磚廠冠軍，2023年開始深化工程通路業務接單能力，挹注旗下石板磚、外牆磚等產品良好銷售表現。冠軍2023年第四季的營收達8.8億元、年增21.78％，創近七季營收新高，冠軍樂觀2024年工程通路業績將更上層樓。

惠普過去客戶以經銷商為主，終端客戶為店面內裝修市場，營收占比高達6～7成；疫情過後，店家裝修需求減緩，影響相關訂單表現，2023年營運小幅衰退。

近年來台商回流，帶動廠辦、廠房新建工程蓬勃、且在政府前瞻計畫大量興建公共工程、社會住宅等；惠普看準此塊市場的前景，來自新建專案的訂單近一年來持續擴增，2023年相關占比甚至有時超過店面內裝修，比過去提升2～3成。惠普根據目前手中訂單研判，到2024上半年的新建工程營運是朝正向發展。

在兩岸、東南亞地區房地產市場景氣進入調整下，以陶瓷原料生產主業的中釉，面臨本業衰退壓力，2023年取得桃園國際機場第三航站區主體航廈土建工程─木絲水泥板工程及輕隔間及天花板工程，總金額3.77億元。市場預期，工程收入應可為中釉今年本業的營運注入成長動能。

凱撒衛的客戶由內裝修師父擴大到政府機關，投入公共工程。凱撒衛從2022年來積極投入台灣公共工程、新建案，做為營運搶攻重點，這二個內需市場成為凱撒衛近二年成長雙引擎。凱撒衛統計，公司推動工程市場的營運成果，已讓台灣市場的營收每年都以二位數成長。