插旗大同區都更 全坤建連兩年績昂

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「都更大戶」全坤建（2509）將前進台北市大同區，簽下玉泉段二小段159等15筆地號土地都更案，持續深耕台北市都更。全坤建2024年起業績將連兩年攀升，新建案「全坤家宜」將完工交屋，全坤建可分回總銷約11億元，2025年則有總銷12億元的「全坤X101」完工交屋；下波業績高峰，期待在2027年，屆時總銷達60億元的「全坤峰碩」可望完工交屋，法人估計該案EPS貢獻度將達6元以上。

全坤建18日公告，與林政輝等非關係人簽訂都更合作契約，地點位於台北市大同區玉泉段二小段159、160、161、163、164、164-1、165、174、176、177、179、180、181、182、183地號等15筆土地，占地面積約413.22坪。

全坤建此次簽下的大同區都更案，預計房屋部分，由地主分回56％～60％，全坤建分回40％～44％；停車位方面，地主分回60％、全坤建40％。估計全案開發資金將投入12.56億元。

全坤建2023年並無新案完工入帳，前三季稅後純損1.69億元，每股稅後純損0.75元，全年恐難逃虧損。不過2024年起將陸續有新案可供完工交屋入帳，其中新北市八里「全坤家宜」將完工交屋，預計可分回總銷約11億元。