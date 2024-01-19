慧洋 外資連六買爆量揚

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慧洋-KY（2637）受惠業績成長題材，近日成外資及投信買進標的，18日不畏波羅的海乾散裝綜合指數（BDI）下跌，股價開高震盪走高，收53.2元、漲幅5.77％。成交量則爆出1.02萬張，較前一日暴增1.55倍。外資買超3,665張，連六買。

慧洋現有133艘船，含75艘節能船，2024年尚有4艘新船交付，並持續進行船舶汰弱換新。歐盟將開徵碳稅，散裝市場對節能船隊需求看漲，慧洋自2014年以來提前布局節能船隊，擁有最多數量的節能船舶，可望取得市場先機，展現最大競爭優勢。