台耀 籌碼換手有利多頭

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台耀（4746）2023年第四季營收創高，且業外金融資產持有台康生等股票評價改善，單季可望轉盈下，連兩日吸引三大法人買超，18日強漲7.51％，收114.5元，技術面均線、KD指標均為多頭排列，成交量能放大至16,332張，籌碼成功換手，有利多頭。

2024年營運除看原料藥主力產品的降膽固醇磷酸鹽，業績有望維持雙位數成長，維他命D衍生物與CDMO營收也將逐年增加外，自有產品的Eribulin學名藥針劑繼台灣市場外，美國有機會在第四季上市，未來成長動能備受期待。