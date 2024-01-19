力積電Q1營收 估個位數下滑

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晶圓代工廠力積電（6770）18日舉行法說會，2023年第四季每股淨損0.52元，虧損擴大，累計2023年每股淨損0.4元，總經理謝再居表示，2024年第一季產能利用率小幅回升，但長假效應下，單季營收將是5％～6％個位數下滑，預計第二季以後市況緩步回升，2024年營運表現可望優於2023年。

謝再居強調，2023年第四季需求仍有回升，但毛利率仍續跌，使得2023年第四季營收為111.62億元，較上季成長7.3％，但在市場平均價格（ASP）及毛利率持續下滑，單季稅後淨損擴大至21.14億元，每股淨損從第三季0.08元擴大至第四季的0.52元。

力積電2023年營收440.23億元，稅後淨損16.44億元，全年每股淨損0.4元。

對於2023年第四季的毛利率由上季的9.2％，大幅滑落至3.1％，謝再居指出，有二個主要原因，首先是原先較少供應的利基型DRAM和標準型DRAM市場需求快速拉升，但是價格不佳，拖累毛利率表現，ASP較前一年同期減少21％。第二、該公司與晶圓供應商簽定的LTA（長期供貨合約），提列合約損失大約5億元，造成2023年第四季毛利率及獲利下降。

展望第一季，總經理謝再居表示，2024年第一季營收將有個位數下滑，約5％～6％的減幅，主要是ASP仍在逐步提升中，且第一季工作天數較少，也是單季營收續減少的原因。

產能利用率方面，謝再居也指出，2023年全年產能利用率不佳，全年平均約在60％，且平均每季提列26億產能閒置損失，預計2024年第一季產能利用率回升至75％左右，可望減少閒置產能損失，對毛利率也有幫助。

若以全年來看，DRAM 2023年基期較低，2024年可望有明顯的價格拉升，記憶體在2024年上半年就可以看到有效的價格提升，預計2024年記憶體代工產能利用率可望回到80％～90％，儘管陸廠在成熟製程的低價競爭仍是2024年營運的隱憂，該公司仍看好2024年全年營運可望優於2023年。