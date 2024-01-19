瞄準核心影像感測 亞泰續拓產品應用

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亞泰影像（4974）18日舉行忘年會，董事長賴以仁於會中表示，雖然2023年市場挑戰不小，但亞泰影像2023年仍樂賺逾半個股本，未來仍將聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，持續拓展產品應用領域，開創新的成長動能，在產能部分，也將善用深圳及緬甸兩廠優勢，擴大競爭門檻，為公司創造最大營運效益。

亞泰影像忘年會18日登場，亞泰也順帶於會中揭露2023年獲利自結數，經結算，亞泰2023年自結合併營收約35.39億元，稅後純益約4.09億元，換算EPS 5.64元，表現雖不若2022年的營收42.93億元及EPS 7.98元，但亦保有歷史第三高的水位。

賴以仁表示，亞泰影像未來仍將聚焦核心影像感測技術，應用光機電整合能力，積極拓展產品多角化策略，持續擴大產品多領域應用，包含與國際大廠合作開發AOI工業檢測模組，正式切入紡織布料、太陽能板、車用電池銅箔等應用，持續開創新的成長動能，展現公司競爭力；未來也將擴展AOI產品往多尺寸、多樣性等面向發展，發揮產品多元應用效益。

此外，亦將活用深圳及緬甸兩廠優勢成為客戶最佳生產基地，滿足客戶各種需求，並擴大競爭門檻；賴以仁強調，美中貿易紛擾不斷，客戶關注供應鏈中國以外產能，未來將持續發揮緬甸生產製造優勢，聚焦高毛利利基型產品，爭取與客戶更多合作機會，創造最大營運效益。此外，亦將持續投入ESG，以邁向永續經營。