強化永續事業布局 雲豹能源 入股聯合材料

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轉型成為循環經濟永續投資商的雲豹能源-創（6869），18日宣布斥資1億元入股聯合材料科技，取得53％股權，投入塑膠循環再生科技，取得台灣唯一環保署認證之使用100％再生塑膠標章，並生產出全台獨家100％再生塑膠袋。

在入股之後，雲豹能源積極推動聯合材料科技擴廠，將產能提升3倍以上，在國內訂單成長可期下，將為集團營收帶來相當挹注。

雲豹能源總經理趙書閔表示，雲豹能源投資布局從再生能源，拓展到循環經濟，致力「打造全民低碳生活圈」。而塑膠在生活中已不可或缺，卻同時造成環境問題，給土地與海洋帶來負擔。塑膠的使用若要更永續環保，就得提升回收率、再製效能、經濟效益。

聯合材料科技創辦團隊過去於美國加州，從事電子業的塑膠包膜與農業用膜回收再生，並成功在美國推出第一個採用100％全回收塑膠的清潔袋。該團隊於2021年返台設廠，延續在美國的製程與經驗，回收賣場、企業的塑膠包裝膜、草莓園等農業用膜，處理乾淨後還原至接近新料等級的聚乙烯塑膠顆粒，再製造成塑膠袋商品。

趙書閔表示，雲豹能源投資聯合材料，將發揮加乘效果，協助其拓展業務觸角，讓低碳循環科技更普及，改變民生消費生態。2023年12月在日本舉辦的亞洲橡塑膠業指標性IPF橡塑膠展中，聯合材料獲得日本最大企業集團高度關注，有意進一步合作。

雲豹能源預計，聯合材料2024年擴廠後，每年至少可回收5,280噸廢塑膠，量體相當於2,112台垃圾壓縮車。透過廢塑膠回收再利用，可製成約1,228萬捲小尺寸垃圾袋。不僅如此，若從廢棄物回收再利用來算，一年將可以達到減碳9,557噸的效益。