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臺灣碳權交易所總經理田建中表示，企業應把碳視為商機，探索碳中和產品及服務開發、與金融業合作永續連結貸款等機會。

COP28於2023年12月落幕，為加速實現我國淨零排放目標，提升企業對碳交易的正確認知及行動，臺灣證券交易所、碳交所及臺北大學共同舉辦「從COP28氣候大會看全球碳市場展望與機會」論壇，共有超過200位企業高階主管、ESG領域負責人及研究單位代表出席，共同了解碳市場最新發展現況與趨勢。

田建中致詞時表示，2024年碳交所與臺北大學將會合作開展一系列減碳相關課程及活動，協力促進永續人才基礎建設。

臺北大學商學院院長陳宥杉說，台灣要在2050年達成淨零碳排的目標仍任重而道遠，企業可因應COP28決議加速能源轉型，推動雙軸轉型（綠色＋數位），積極培養專業ESG人才。

論壇專題演講「從COP28氣候大會看台灣碳交易發展」，由臺北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明主講，他指出，COP28更關注溫升1.5度C以及2030年實現減排43％兩項指標。碳交易根據比較利益原則，藉由國際分工，可促進減碳成本可負擔與激勵減碳雄心，創造企業、國家、地球三贏。

李堅明強調，碳權交易並非炒作，而是創造流動性，透過價格發現，促進低碳科技發展與落實在地減碳效益，國內應抱有「台灣為全球減碳，就是為台灣減碳」的認知，強化減碳國際合作。

在論壇議題一台灣碳權交易所運行與展望，田建中示，國際碳權對於全球減碳至關重要，購買自願性碳權的企業在投資減碳行動和展現減量雄心等表現較佳，也更注重碳權品質。

他呼籲，企業應把碳視為商機，探索碳中和產品及服務開發、與金融業合作永續連結貸款等機會，不僅能為企業自身減碳，亦是為臺灣淨零排放目標共同努力。

議題二國際碳交易規則與展望，由中原大學國貿系榮譽教授林聖忠說明，自願性碳市場提供的碳權僅占全球碳權總量的微小部分，仍屬新生市場，而碳權品質一致性是全球普遍的顧慮，因此自願碳市場誠信委員會（ICVCM）發布的「核心碳原則」，目的是期望提升碳市場透明度及碳權品質標準。

在議題三國內自願減量專案展望，中經院能源與環境研究中心主任劉哲良指出，碳權是一種「遵約工具」，需考量是用來滿足誰的要求，不同利害相關者，會對「排放量」做不同形式的要求，包括環評承諾及碳費，供應鏈碳中和要求，企業自願碳中和（占大宗），其中碳交易可幫助企業實現碳中和，具有經濟價值。