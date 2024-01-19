築間揮軍海外 首店香港

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築間近年營運

瞄準疫後餐飲復甦商機，興櫃連鎖餐飲集團築間（7723）啟動國際化布局，旗下新品牌「築間酸菜魚」海外首店18日於香港銅鑼灣開出。

展望後市，築間董事長林楷傑表示，築間第三季還將進軍日本市場，將在大阪開出「築間幸福鍋物」，進一步擴大國際版圖，並持續展店擴大集團營運規模，力拚營收和獲利雙成長，期盼在2024年再創歷史新高紀錄。

築間2023年淨增39家門店，旗下共有7個品牌、170家門市，受惠既有門店營收成長及展店效益，2023全年營收57.62億元、年增32.69％，創年度新高。已公告的2023年上半年稅後純益達2.01億元、年增約175％，EPS達5.05元。

林楷傑表示，築間旗下既有品牌將繼續在台擴展直營和加盟店，同時引進中高價位的多元品牌，以多品牌、多業態擴大在外食餐飲市場市占。築間已確定將再推4個全新品牌，包括以個人韓國烤肉為主打的「朴庶韓國烤肉公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉酒場」和「築間熟成牛排」。

「築間酸菜魚」香港首家門市位於香港銅鑼灣廣場一期2樓，總面積2,358平方呎，有67個座位。銅鑼灣廣場一期位於香港核心商業區，毗鄰信和廣場、希慎廣場、銅鑼灣廣場二期、東角中心及祟光百貨等大型商場，挾廣大人流優勢，築間集團希望新店營運後在香港帶動港人對台灣餐飲的消費熱潮。

觀光署統計，2023年前九月來台旅客排名第一是香港有77萬人，專家分析港台距離方便、文化相近，台灣美食及文化是吸引香港客來台度假觀光原因。看好許多香港人飛到台灣品嚐地道的台灣料理和小吃，築間酸菜魚進軍海外首店插旗香港，期待開出海外業績好彩頭。