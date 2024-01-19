向榮 最快Q2創新板掛牌

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向榮（6794）繼ELIXCYTE-OA治療膝骨關節炎臨床試驗案進入第三期收案階段後，備受重視ELIXCYTE-CKD治療慢性腎臟病第1/2期臨床案，預計下半年公布數據。由於細胞治療開發案大有進展，向榮日前已通過創新板上市案審議，最快第二季掛牌。

向榮2023年營收0.24億元、年增70.8％。該公司除細胞新藥開發外，取得多國專利並唯一獲得醫材等級認證的細胞儲存容器優易保UnicoVial，已於2023年取得美國FDA的MF登記申請核可，開始進行銷售。

另外，自行開發專利製程生產幹細胞分泌物，也早在2017年獲得國際化妝品成份命名委員會（INCI）審查通過，目前已有4項產品被認證，且成功銷售至日本做化粧保養品、生髮的原物料。

向榮董事長蔡意文表示，向榮臨床進度最快的是療退化性關節炎，採取特管法自體細胞與異體細胞三期試驗，特管法已有林口長庚、三總等教學醫院收案中。異體細胞ELIXCYTE-OA三期臨床試驗，也美國FDA和台灣TFDA同意執行，預計收案160位，目前分別收20、30人，預計2024年完成後，觀察一年解盲。慢性腎病二期臨床試驗，2023年7月也完成所有收案且資料鎖定，預計2024年第三季公布數據。

向榮總經理洪懿珮說，向榮除CDMO、外泌體和特管法細治療的業績來源外，未來深具潛力的是細胞儲存容器「優易保」，由於可替細胞解決儲存問題，並擁有專利技術，三年前首度對外銷售，第一年營收貢獻僅3萬元，2022年增至50萬元，2023年已擴增到200萬元，預期未來成長動能可觀。