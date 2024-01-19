台積期納夜盤 留意2點

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台積電（2330）為台股權值王，價格走勢是投資大眾關注的焦點，故每晚在美國市場掛牌的台積電ADR價格走勢為台股開盤前的重要觀察指標，然而ADR價格走勢雖與我國市場股票相當一致，惟因兩地市場參與者不同、ADR與股票存在折溢價關係，以及須換算匯率等因素，對一般投資人而言，較不易直觀進行價格比較。

相較之下，臺灣期貨交易所掛牌的台積電期貨則是更直覺，且與台灣股票相關性更高的交易選擇。自113年1月22日起，台積電期貨將納入夜盤交易，增加下午5時25分至次日上午5時的交易時間，有助提升我國證券期貨市場價格主導地位，為全球交易人提供最即時的價格發現功能及避險工具。

此次配合個股期貨納入夜盤交易，有兩點需要提醒投資大眾注意：其一，當發生證交所公告標的證券暫停交易，或當標的證券發行公司向證交所申請17:00（含）後召開重大訊息說明記者會，期交所於獲悉後即依程序暫停該個股期貨夜盤交易至收盤。

主要考量期貨及現貨市場對上市公司訊息的管理原則應有一致性，期交所依證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之處理方式，決定夜盤暫停交易原則。另當發生標的證券公司在公開資訊觀測站發布重大訊息說明，或是召開法人說明會，夜盤都不會暫停交易。

其二，在交易人風險控管部分，僅交易臺股期貨及臺指選擇權等豁免代為沖銷商品的交易人，可向期貨商申請夜盤時段風險警示通知服務，當帳戶只有豁免代為沖銷商品部位且權益數低於維持保證金時，將以簡訊等方式提醒交易人留意風險，強化交易人風險控管。

另夜盤時段，期貨商對僅留有豁免代為沖銷商品部位的交易人無須發出高風險帳戶通知，不影響只在日盤交易該等商品的交易人作息。

個股期貨納入夜盤後比照臺股期貨，指定為夜盤豁免代為沖銷商品，適用前述風控原則，但要特別注意個股期貨保證金計收方式係採比率制，個股期貨保證金＝期貨價格ｘ契約乘數ｘ風險價格係數，期貨價格於夜盤採前一個一般交易時段每日結算價計算，遇個股期貨契約調整於夜盤生效者，採當盤開盤參考價計算。